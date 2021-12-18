Как россияне справляются с навязыванием «допов» в автосалонах?

В 2021 году, воспользовавшись ситуацией с дефицитом автомобилей, многие автодилеры взялись накручивать цены, пытаясь в погоне за прибылью «впарить» покупателям вместе с машиной даже не нужное им дополнительное оборудование. Не хочешь брать машину с «допами»? До свидания, за дверью салона – очередь из тех, кто готов купить ее с любыми наворотами…

Учитывая столь злободневную тему, специалисты агентства «АВТОСТАТ» вместе с «За рулем» в декабре запустили для автолюбителей очередной онлайн-опрос. В нем приняли участие более 1300 человек.

Опрос показал, что почти 40% покупателей удалось купить машину – с допоборудованием или без, не уточнялось – но главное, что такую, как хотелось. Остальные 60% респондентов столкнулись с навязыванием ненужных им опций и аксессуаров.

При этом лишь 15% удалось отстоять свои права и полностью отказаться от обременения. А вот более 45% наших респондентов этого сделать не сумели и вынуждены были потратиться сверх запланированных сумм. При этом 30% оплатили все, что было предложено, а 15,5% смогли эти расходы снизить.

Комментирует Азат Тимерханов, руководитель пресс-службы агентства «АВТОСТАТ»:

- В нынешнем году мы отчетливо наблюдаем рынок «продавца», когда за счет дефицита автомобилей дилеры пытаются получить максимальную выгоду из сложившейся ситуации. С точки зрения бизнеса – это нормально, с моральной и человеческой – конечно, нет. В любом случае выбор остается за покупателем: не устраивает – не покупайте! А если все-таки очень нужен автомобиль – ищите на «вторичке» или обратитесь к дилерам «китайцев», у которых проблема нехватки машин не проявляется столь остро, как у других брендов.

Со временем (возможно, через год – полтора) проблема дефицита микрочипов, надеюсь, будет устранена, потом рынок насытится, трафик в автосалоны упадет, и вот тогда ситуация может развернуться на 180 градусов. Когда настанет рынок «покупателя», уже дилерам будет нелегко – ведь потенциальным клиентам будет проще выпросить скидку, срок поставок машин значительно сократится, да и выбор из наличия будет куда богаче, чем сейчас.

Я покупал новый автомобиль перед самой пандемией – в марте 2020-го. Поэтому получил и скидку, и подарок, а про навязывание «допов» и речи не шло. Знал бы заранее, что сложится такая ситуация, выпросил бы еще каких-нибудь «плюшек»! Так что, если у вас есть время подождать рынка «покупателя» – наберитесь терпения и заодно подкопите денег. А потом возьмете реванш у дилеров!

Комментирует Денис Мавланов, эксперт маркетплейса Банкавто (цифровая платформа РГС Банка по покупке и продаже автомобилей):

- Повышенный спрос и продолжающийся дефицит авто из-за проблем с полупроводниками и комплектующими привел авторынок к состоянию рынка «продавца». В связи с отсутствием на складах достаточного количества машин контрактование по ряду брендов на новые авто ведется на весну – лето будущего года. Рынок машин с пробегом также подтянулся и резко обеднел на качественные варианты. На фоне всей этой ситуации все еще сохраняется спрос, превышающий предложение.

Дилеры в таких условиях не хотят в моменте терять прибыль и компенсируют ограниченное количество машин их стоимостью, включая различное дополнительное оборудование и услуги в цену автомобиля в наличии. При этом многие аворитейлеры просто отказываются продавать клиентам машины без дополнительных опций, порядка 95% машин реализуются сегодня с «допами» (по сравнению с 20 – 30% допандемийной реальности), которые уже установлены на машины, то есть, отказаться от них не получится.

Для нормализации ситуации на авторынке необходимо, во-первых, чтобы поставки микрочипов были налажены, однако, даже по самым позитивным прогнозам, этого не произойдет до конца 2022 года. Во-вторых, автопроизводители должны возместить пандемийные потери и перестать поднимать цены так часто, а автодилеры – получить необходимое для нормального функционирования количество машин. Однако это будет возможно только после разрешения ситуации с поставками электроники. И мы опять возвращаемся к тому, что в ближайший год ситуация на авторынке не улучшится, а цены продолжат расти.

О предпочтениях в выборе автомобиля и прочих нюансах его покупки можно узнать в обновленном отчете «Портрет российского автовладельца», подготовленном в агентстве «АВТОСТАТ».