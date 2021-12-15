Как растет доля SUV на российском рынке: уже 51%!

Доля продаж новых кроссоверов и внедорожников превысила 50%, выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ». И это можно считать одним из основных итогов 2021 года, ведь ранее рыночная доля SUV составляла менее 50%.

С 2015 года данный показатель постоянно рос (с 37% до 51%). Иными словами, если 6 лет назад примерно каждый третий проданный новый автомобиль относился к сегменту SUV, то теперь это каждый второй. По прогнозам экспертов агентства, доля кроссоверов и внедорожников на российском рынке будет и дальше расти.

Также интересен и тот факт, что по итогам 2021 года в России будет реализовано рекордное за эти годы количество автомобилей сегмента SUV. Напомним, что предыдущий пик был в 2018 – 2019 годах (более 750 тыс. шт.). А за 11 месяцев нынешнего года их продажи уже составили почти 719 тыс. машин. При это ежемесячно в нашей стране покупают в среднем 60 тыс. кроссоверов и внедорожников.

Сейчас у подавляющего большинства марок, представленных в РФ, доля SUV в продажах превосходит 50%, причем у многих их них она достигает и 100%. Только у 6 брендов этот показатель составляет менее половины продаж, а у отечественной LADA он минимальный. Более наглядно это представлено на картинке.

О других трендах, которые присутствуют на российском рынке, а также о дальнейшем его развитии, рассказали наши эксперты в ходе онлайн-конференции Autostat Analytic Day. Полная видеозапись мероприятия доступна на канале Автостат ТВ.