За 7 лет средневзвешенная цена нового автомобиля выросла более чем вдвое

Средневзвешенная цена* нового легкового автомобиля в России непрерывно растет и за последние 7 лет выросла уже более чем в 2 раза, отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ».

Так, то по итогам 10 месяцев 2021 года этот показатель составил 2 млн 070 тыс. рублей. При этом по отношению к 2020 году он вырос на 23%, а если сравнивать с 2014 годом, то и вовсе на 107%.

Интересно, что с 2016 по 2020 годы рост средневзвешенной цены нового автомобиля составлял менее 10%. В 2015 году он был на уровне 20% – тогда из-за обвала рубля автопроизводители начали усиленно повышать цены. В 2021 году рост средневзвешенной цены оказался наибольшим за эти 7 лет – 23%.

Помимо инфляционной составляющей, рост цен в нынешнем году подстегивается за счет нехватки новых машин у дилеров, которая обусловлена глобальным дефицитом электронных компонентов, и высоким спросом со стороны потенциальных покупателей. Иными словами, автопроизводители корректируют свои программы и дилерам поступает автомобилей меньше, чем реально они могли бы продать. Это создает дополнительные предпосылки для роста цен.

Эксперты агентства уверены, что такая ситуация будет сохраняться и дальше, а значит, средневзвешенная цена будет только расти.

Самые актуальные цены на новые автомобили различных марок и моделей представлены на сайте «Цена Авто».

* Рассчитывается на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов).