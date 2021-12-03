Как менялся российский авторынок: ТОП-5 самых продаваемых моделей

Авторынок России – это уже не только LADA. Да, отечественная марка продолжает оставаться его лидером и, по всей видимости, сохранит этот титул в ближайшие годы, но примерно с середины 2000-х «своими» для нас стали и автомобили иностранных брендов. Эксперты агентства «АВТОСТАТ» рассмотрели, как менялась пятерка бестселлеров российского авторынка за последние 20 лет. В качестве срезов были взяты 2001, 2011 и 2021 годы.

20 лет назад на нашем рынке первенствовало «классическое» семейство LADA, причем его доля составляла порядка четверти. Но вплотную к нему уже подбирались переднеприводные семейства LADA Samara и LADA 110, на которые приходилось 21% и 20% соответственно. Тогда наш авторынок был настолько консолидирован, что почти 65% всех продаж составляли автомобили этих трех вазовских семейств. Кстати, на рынке присутствовали еще и легковые машины Горьковского автозавода, а GAZ 3110 («Волга») даже находилась на 4 месте, опережая «Ниву» (тогда еще 4х4).

Потом, по мере воплощения в жизнь новой концепции развития российского автопрома, на наш рынок стали все активнее поступать иномарки, которые впоследствии начали попадать в число лидеров рынка. Например, Hyundai Solaris в 2011 году смог занять пятое место. Доля отечественных моделей при этом стала уже не такой значительной, как раньше. Так, семейство LADA Kalina, ставшее в тот год самым продаваемым, даже не дотянуло до 6%. Соответственно, еще ниже была она у «Приоры», «Самары 2» и «Классики», которые заняли места со второго по четвертое.

В нынешнем году тоже лидируют автомобили LADA – только теперь это Granta и Vesta (с долей более 7%). А вот потом располагаются корейские модели: Kia Rio, Hyundai Creta и Solaris. Интересно, что «Солярис» и «Рио» в свое время даже становились лидерами российского рынка – в 2016 и 2017 годах соответственно. Таким образом, впервые в истории тогда была прервана гегемония моделей LADA.

В 2021 году ТОП-5 российского авторынка вряд ли изменится, но при этом остается небольшая интрига: обгонит ли «Веста» «Гранту»? В 2018 году такое уже было, но потом LADA Granta вернула себе титул и пока не отдает его никому.

Как сложится для авторынка следующий год? Подробнее об этом можно узнать в новом маркетинговом отчете «Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2022 год», который подготовили эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ».