Бестселлеры российского авторынка: сколько они стоят?

LADA Granta, недавно отметившая 10-летие с момента запуска в производство, остается самой доступной и самой востребованной моделью российского рынка. Несмотря на дефицит электронных компонентов, который уже с начала лета негативно влияет на ее производство, по итогам 10 месяцев продажи LADA Granta приблизились к 100 тысячам экземпляров и составили 98 259 единиц. Сколько сегодня стоит эта модель, а также другие популярные автомобили российского рынка? В этом разбирались эксперты агентства «АВТОСТАТ».

Итак, сегодня минимальная рекомендованная цена* на «Гранту» варьируется от 559 900 до 807 800 руб. (с учетом кросс- и спорт-версий), а средневзвешенная** цена за 10 месяцев составляет 617 600 руб. Это на 334 700 руб. ниже, чем у ближайшего конкурента – LADA Vesta (952 300 руб.). Кстати сказать, «Веста» становилась лидером рынка в августе, сентябре и октябре, но пока чуть отстает по итогам 10 месяцев – ее суммарный объем реализации за этот период достиг 93 121 автомобиля.

В тройку лидеров рынка традиционно входит корейская Kia Rio (с учетом версии Х), тираж которой с начала года превысил 70 тысяч автомобилей (70 203 шт.), а средневзвешенная цена перешагнула миллионный рубеж (1 105 000 руб.).

Следующие два места в рейтинге, с результатом более 50 тысяч проданных машин, занимают два «корейца» – кроссовер Hyundai Creta (58 487 шт.) и седан Hyundai Solaris (54 163 шт.). При этом «Крета» является самым дорогим автомобилем в десятке лидеров, ее минимальная розничная цена стартует от 1 239 000 руб., а средневзвешенная цена составляет 1 394 100 руб.

На шестой и седьмой строчках с очень близкими рыночными показателями находятся лифтбек Volkswagen Polo (42 455 шт.) и внедорожник LADA Niva (суммарные продажи версий Legend и Travel – 42 265 шт.). При этом средневзвешенная стоимость этих моделей различается на существенные 381 200 руб. – 1 166 500 у «Поло» против 785 300 у «Нивы».

Кроме них, в ТОП-10 также попали Skoda Rapid, Renault Duster и LADA Largus VP. Продажи этих моделей с начала года преодолели рубеж в 30 тысяч проданных экземпляров, а средневзвешенные цены «европейцев» как минимум на 275 100 руб. выше, чем у отечественного универсала. Заметим также, что средневзвешенная цена всех четырех моделей LADA, входящих в десятку лидеров, все еще находится ниже отметки в 1 миллион рублей, в отличие от аналогичных показателей остальных моделей.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

** Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля рассчитывается на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов).