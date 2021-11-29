Портрет владельцев Mitsubishi Pajero Sport: кто они?

На середину 2021 года в нашей стране, по данным агентства «АВТОСТАТ», насчитывалось порядка 100 тысяч внедорожников Mitsubishi Pajero Sport. В рамках обновленного исследования «Портрет российского автовладельца» мы решили составить обобщенный портрет россиян, владеющих этой моделью.

С этой целью в апреле - сентябре 2021 года нами был проведен опрос владельцев Mitsubishi Pajero Sport 2018 - 2021 года выпуска. Как оказалось, мужчин среди них примерно в 4 раза больше, чем женщин. Как правило, это семейные мужчины, а их средний возраст составил 50 лет.

Что касается других характеристик, то типичный хозяин Mitsubishi Pajero Sport - это специалист/инженер, который любит активные виды отдыха (туризм и рыбалку). А из гаджетов он предпочитает пользоваться смартфоном Apple. В своем автомобиле он особенно ценит проходимость.

В новом отчете содержится немало других подробностей, дополняющих портрет владельца Mitsubishi Pajero Sport, а также около 50 других популярных на российском авторынке моделей. Помимо профиля владельца, в исследовании содержатся данные, позволяющие понять, по каким причинам россияне выбирают тот или иной автомобиль, насколько часто его используют, как и где обслуживают. Подробности - здесь.

Графика: Дмитрий Лавренёв