Какие онлайн-базы для проверки автомобилей с пробегом выбирают дилеры?

В помощь покупателям автомобилей с пробегом созданы и функционируют десятки интернет-сервисов. Они позволяют по номеру транспортного средства и VIN-коду проверить ту информацию об автомобиле, которую не всегда готов раскрыть в своем объявлении продавец – находится ли машина в залоге, участвовала ли в ДТП, использовалась ли в такси и пр.

В августе 2021 года специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели опрос, чтобы выяснить, какие онлайн-базы для проверки автомобилей знакомы официальным дилерам и какими из них они чаще пользуются. В исследовании приняли участие более 100 дилерских центров и площадок, которые занимаются trade-in и продажами автомобилей с пробегом.

Для определения наиболее узнаваемых сервисов респондентам предложили выбрать знакомые названия из предложенного списка. Выяснилось, что наиболее узнаваемой (с подсказкой) онлайн-базой автодилеры считают Автотеку (autoteka.ru) – ее назвали 98,3% опрошенных. На втором месте, с небольшим отставанием от лидера, находится сервис гибдд.рф/check/auto, результат которого составил 91,4%. Третью позицию занял reestr-zalogov.ru (72,4%), четвертую – avtocod.ru (55,2%). Более 5% голосов набрал также fssp.ru.

Но знать и использовать в работе – не одно и то же. И хотя лидеры в этом опросе оказались практически те же, что и в предыдущем ТОПе, тем не менее, результаты демонстрируют несколько другую картину. Так, по части использования в работе на первой позиции снова оказалась Автотека с показателем 91,4%. Столько же в нашем опросе набрал сервис гибдд.рф/check/auto. 72,4% респондентов, проверяя автомобили на «чистоту биографии», заглядывают еще и в сервис reestr-zalogov.ru, а 27,6% перепроверяют данные в сервисе avtocod.ru. Более 5% дилеров интересуются историей подержанных автомобилей в сервисе fssp.ru.