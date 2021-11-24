Какие бренды продают больше всего SUV в России?

За 9 месяцев 2021 года в нашей стране было реализовано 586,7 тыс. новых автомобилей сегмента SUV. Согласно оценке экспертов аналитического агентства «АВТОСТАТ», это составило 50% от общего объема рынка легковых машин.

Больше всего автомобилей сегмента SUV за этот период сумел реализовать корейский производитель Hyundai, в объемах реализации которого свыше половины (56%) пришлось на сегмент SUV. В количественном выражении это составило 73,4 тыс. кроссоверов. На второе место вышел французский бренд Renault, реализовавший 57,7 тыс. таких машин, а на третьем оказалась корейская марка Kia (53,3 тыс. шт.).

Самыми популярными моделями в сегменте SUV у этой тройки автопроизводителей стали Hyundai Creta, Renault Duster и Kia Sportage. Если у Hyundai примерно три четверти всех продаж SUV занимает Creta, то у Renault их половина приходится на Duster, а у Kia – более трети на Sportage.

В ТОП-10 марок-лидеров по объему реализации кроссоверов и внедорожников также попали: Toyota (44,1 тыс. шт.), LADA (39,6 тыс. шт.), Nissan (35,8 тыс. шт.), Volkswagen (31,4 тыс. шт.), Skoda (28,7 тыс. шт.), Chery (24,7 тыс. шт.) и Haval (24 тыс. шт.).

И если у отечественного бренда доля продаж внедорожников (15%) наименьшая в рейтинге, то у японского Nissan, а также китайских Chery и Haval весь модельный ряд представлен исключительно кроссоверами, поэтому доля достигает 100%.

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Графика: Дмитрий Лавренёв