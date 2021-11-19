Какие моторные масла лучше других знают автовладельцы?

В октябре 2021 года специалисты агентства «АВТОСТАТ» в рамках исследования «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2021. Моторные масла: предпочтения автовладельцев. Пятая волна» оценили уровень узнаваемости брендов моторных масел российскими автовладельцами. В ходе опроса более 3000 российских автовладельцев ответили на вопрос: «Какие бренды моторных масел для легковых автомобилей вы знаете?». Затем по маслам, которые упоминались первыми и без подсказок, был составлен рейтинг лидеров.

Чаще всего в числе первых респонденты называли бренд Shell: в ходе онлайн-опроса о моторных маслах этого производителя сразу вспомнил почти каждый четвертый респондент (23,7%). На втором месте по узнаваемости находится Лукойл (его сумели быстро вспомнить 15,8% опрошенных), на третьем – Mobil (13,8%). Далее в рейтинге располагаются моторные масла Castrol с результатом 7,9%. Также показатель более 3% получили в ходе опроса Elf (3,9%), ZIC (3,7%) и Liqui Moly (3,1%). В ТОП-10 брендов, которые вспомнились первыми, вошли еще Motul (2,9%), Total (2,3%) и «Роснефть» (1,6%).

Новое исследование освещает широкий круг вопросов, связанных не только с предпочтениями автовладельцев при покупке моторных масел, но и с их эксплуатацией, оценкой их качеств, индексом повторной покупки и многое другое. Подробности – здесь.