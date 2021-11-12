Как изменилась доля марок из разных стран на рынке РФ в 2021 году

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в рамках исследования состояния рынка новых легковых автомобилей в России решили посмотреть, как на этом рынке изменились доли марок, в зависимости от стран происхождения. За основу взяли данные по объемам продаж за девять месяцев 2021 года.

Оказалось, что доля самого крупного сегмента - европейских марок - за январь-сентябрь 2021 года снизилась с 30,1% до 29,7%. Помимо европейских, уменьшилась и доля японских марок (с 17,8% до 15,2%), а также американских (с 1,1% до 0,3%). Как же перераспределились потерянные процентные пункты? Эксперты отмечают, что в этот период значительно выросла доля китайских марок (с 3,6% до 6,5%). Кроме того, нарастили свое присутствие на рынке также корейские (с 24,8% до 25,1%) и российские бренды (с 22,6 до 23,2%).

В каждом сегменте в зависимости от страны происхождения специалисты агентства также выделили модели-лидеры. В сегменте американских автомобилей флагманом по объемам реализации за прошедшие три квартала был Cadillac XT5, среди китайских - Chery Tiggo 7 Pro. В «японском сегменте» рынка лидером можно назвать Toyota RAV4, российским бестселлером остается LADA Granta, корейским - Kia Rio, европейским - Volkswagen Polo.

Быстро узнать стоимость этих автомобилей на российском рынке можно на сайте «Цена авто».