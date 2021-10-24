Электрокары и гибриды: где их в России больше всего?

Оказалось, что на середину 2021 года в нашей стране насчитывалось 179,3 тыс. таких транспортных средств. И это составляет лишь 0,4% от всего парка легковых автомобилей (45,2 млн шт.). Из них только 10% пришлось на те, которые для пополнения запаса энергии в батареях требуют наличия зарядной инфраструктуры – то есть, чистые электромобили (BEV; доля – 7%) и подключаемые гибриды (PHEV; 3%). Основная же масса (90%) – это гибриды HEV, которые на электротяге ездят недолго, но помогают экономить основное топливо, подзаряжаясь на ходу машины.

Свыше половины всех электрокаров и гибридов находится сегодня в одном федеральном округе – Дальневосточном (доля – 58%), что, безусловно, связано с многолетним импортом таких машин, как правило, с правым рулем, из соседней Японии. Практически каждый седьмой такой автомобиль – зарегистрирован в Сибири (15%), а примерно каждый десятый – в Центральном ФО (10,5%). Суммарно на эти три округа приходится 84% российского парка электромобилей и гибридов. Соответственно, на оставшиеся пять – только 16%. Меньше всего их на Северном Кавказе (доля – 0,8%). На Южный федеральный округ приходится 4,4%, На Приволжский и Уральский – по 4%, на Северо-Западный – 3%.

Больше информации о состоянии парка и рынка электромобилей и гибридов, его модельном и марочном разнообразии, прогнозах по развитию в ближайшие годы – можно получить из нового отчета «Электрокары и гибриды в России», подготовленного агентством «АВТОСТАТ».

Фото: Drom.ru