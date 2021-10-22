Купил и не жалею: ТОП-10 моделей, которые не разочаровали своих владельцев | АВТОСТАТ

Купил и не жалею: ТОП-10 моделей, которые не разочаровали своих владельцев

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Купил и не жалею: ТОП-10 моделей, которые не разочаровали своих владельцев

В рамках подготовки маркетингового отчета «Портрет российского автовладельца» специалисты агентства «АВТОСТАТ» провели онлайн-опрос*, по результатам которого рассчитали индекс оправданности ожиданий при эксплуатации автомобиля.

Для расчета этого индекса используется специальная методика, где респонденты отвечают на вопрос: «Оправдались ли ваши ожидания от автомобиля при его эксплуатации?». Все ответы ранжируются по шкале от 1 (полностью оправдались) до -1 (совершенно не оправдались), а затем по специальной формуле рассчитывается индекс оправданности ожиданий автовладельцев.

Купил и не жалею: ТОП-10 моделей, которые не разочаровали своих владельцев
Портрет российского автовладельца
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Меньше всего «сюрпризов» в процессе эксплуатации возникло у владельцев Mitsubishi Outlander, чей индекс оправданности составил 83,4 балла. Это означает, что львиная доля хозяев японского кроссовера купили именно то, что хотели.

Не оказались разочарованными и покупатели китайского кроссовера Geely Coolray – их показатель оправданности ожиданий составил 76,4 балла. В тройку лидеров по этому параметру вошел и премиальный кроссовер BMW X3, набравший 73 балла.

Результаты остальных моделей, в наибольшей степени оправдавших ожидания своих владельцев, можно видеть на инфографике. Как видно, десятка лидеров имеет индекс свыше 60 баллов. При этом всего в наше исследование попало 50 моделей.

Чтобы узнать индекс оправданности ожиданий владельцев остальных 40 моделей, отправьте соответствующий запрос руководителю отдела маркетинга агентства «АВТОСТАТ» Татьяне Малыгиной на электронный адрес: tatyana@autostat.ru.

* В опросе по каждой модели участвовало не менее 100 респондентов; период: апрель – сентябрь 2021 года.

Фото: Газпромбанк Автолизинг

Источник: АВТОСТАТ

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