Лидеры и аутсайдеры авторынка РФ за 9 месяцев 2021 года

По итогам января – сентября 2021 года в России было реализовано 1 260 111 новых легковых автомобилей и LCV (по данным АЕБ). Это на 15,1% больше, чем за тот же период 2020 года. Эксперты агентства «АВТОСТАТ» решили рассмотреть итоги прошедших 9 месяцев на авторынке более детально.
Традиционно лидерство здесь удерживает отечественная марка LADA – ее продажи за указанный период составили 268 849 экземпляров, что на 18,1% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Доля LADA на рынке превышает 21%. Следом за ней в марочном рейтинге находятся «корейцы» – Kia (159 729 шт.) и Hyundai (132 183 шт.). Оба бренда также демонстрируют рост (+14,5% и +15,9% соответственно). Суммарная доля трех перечисленных марок на российском рынке практически достигает 45%.
Добавим, что почти все бренды, входящие в десятку лидеров, показали за 9 месяцев положительную динамику. Исключение составил только Nissan, демонстрирующий падение на 11,7%. При этом наибольший рост зафиксирован у отечественной марки «ГАЗ», специализирующейся на коммерческой технике (+22,2%).
Модельный рейтинг по итогам января – сентября 2021 года возглавила отечественная LADA Granta, которая была реализована в количестве 90 986 штук – на 7,8% больше, чем год назад. На второй позиции – LADA Vesta, с результатом 82 860 экземпляров (+14,3%), на третьей – корейская Kia Rio (63 220 шт.; +7,7%). В ТОП-5 также попали два представителя Hyundai – кроссовер Creta (53 399 шт.; +2,5%) и седан Solaris (48 840 шт.; +48,6%).
Из всех моделей, вошедших в ТОП-20, положительную динамику демонстрируют 16. Самый высокий рост объемов продаж показал седан Kia K5 (в 13,5 раза) – тому есть вполне понятное объяснение: он вышел на рынок только в первых числах сентября 2020 года. А вот наибольшее падение в ТОП-20 отмечено у Renault Sandero (-4,8%).
Во сколько обойдется содержание этих (и не только) автомобилей – рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».
Фото: Hyundai