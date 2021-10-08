Лидеры и аутсайдеры авторынка РФ за 9 месяцев 2021 года

По итогам января – сентября 2021 года в России было реализовано 1 260 111 новых легковых автомобилей и LCV (по данным АЕБ). Это на 15,1% больше, чем за тот же период 2020 года. Эксперты агентства «АВТОСТАТ» решили рассмотреть итоги прошедших 9 месяцев на авторынке более детально.

Традиционно лидерство здесь удерживает отечественная марка LADA – ее продажи за указанный период составили 268 849 экземпляров, что на 18,1% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Доля LADA на рынке превышает 21%. Следом за ней в марочном рейтинге находятся «корейцы» – Kia (159 729 шт.) и Hyundai (132 183 шт.). Оба бренда также демонстрируют рост (+14,5% и +15,9% соответственно). Суммарная доля трех перечисленных марок на российском рынке практически достигает 45%.

Добавим, что почти все бренды, входящие в десятку лидеров, показали за 9 месяцев положительную динамику. Исключение составил только Nissan, демонстрирующий падение на 11,7%. При этом наибольший рост зафиксирован у отечественной марки «ГАЗ», специализирующейся на коммерческой технике (+22,2%).