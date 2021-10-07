Динамика авторынка РФ за 9 месяцев: какие марки ушли «в минус»?

По итогам января – сентября нынешнего года продажи новых автомобилей в России демонстрируют рост как в массовом, так и в премиальном сегменте российского рынка, констатируют эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ».
Так, в массовом сегменте реализация машин выросла на 13,7% до 1 075,6 тыс. единиц. Тем не менее, у пяти брендов, входящих в ТОП-25 по объему продаж (статистика АЕБ), отмечена отрицательная динамика.
Самое большое падение за 9 месяцев показал китайский бренд Changan (-24,3%). Более чем на 10% «просели» японские Isuzu (-16,7%), Honda (-15,2%) и Nissan (-11,7%). Небольшое падение продемонстрировала еще одна японская марка – Mitsubishi (-5,4%).
А вот 20 массовых брендов имеют положительную динамику. Самый стремительный рост – у немецкого Opel (в 4,8 раза), на низкой базе прошлого периода. Почти в 4 раза увеличились результаты продаж у китайской Chery, в 2 раза – у Haval и Peugeot. В диапазоне от 56% до 71% выросли объемы реализации у Сitroen и Geely. Более чем на 35% увеличили их FAW и Suzuki. От 10% до 20% прибавили Chevrolet, LADA, Subaru, Mazda, Hyundai, Kia, Renault и Skoda.
Что касается премиальных брендов, здесь продажи машин выросли на 22,9% до 125,3 тыс. единиц. При этом рост наблюдается по всем брендам, за исключением Jaguar, продажи которого снизились почти на 40%. Лидер по динамике – Genesis, реализация машин которого выросла в 2,4 раза. Вдвое увеличил продажи Cadillac. На 20 – 40% нарастили их Mercedes-Benz, Audi и Volvo. В диапазоне от 10% до 20% улучшили свои показатели BMW, Infiniti, MINI, Land Rover и Lexus.
Отметим также, что доля премиального сегмента составила 10,4%. Соответственно на массовый пришлось 89,6%.
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Фото: КЛЮЧАВТО