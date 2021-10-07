Динамика авторынка РФ за 9 месяцев: какие марки ушли «в минус»?

По итогам января – сентября нынешнего года продажи новых автомобилей в России демонстрируют рост как в массовом, так и в премиальном сегменте российского рынка, констатируют эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ».

Так, в массовом сегменте реализация машин выросла на 13,7% до 1 075,6 тыс. единиц. Тем не менее, у пяти брендов, входящих в ТОП-25 по объему продаж (статистика АЕБ), отмечена отрицательная динамика.

Самое большое падение за 9 месяцев показал китайский бренд Changan (-24,3%). Более чем на 10% «просели» японские Isuzu (-16,7%), Honda (-15,2%) и Nissan (-11,7%). Небольшое падение продемонстрировала еще одна японская марка – Mitsubishi (-5,4%).