Кроссоверы и внедорожники за 2 – 3 млн рублей: что выбирают россияне?

Так, согласно прайсу, Toyota RAV4 предлагается к продаже от 2 120 000 до 3 056 000 руб., а его средневзвешенная цена при этом составляет 2 538 100 руб. Объем реализации этой модели в январе – августе составил 23 788 единиц, что всего на 198 автомобилей больше, чем у Volkswagen Tiguan. Его результат – 23 590 автомобилей, а средневзвешенная цена на существенные 223 тысячи ниже, чем у Toyota RAV4. Сегодня она составляет 2 315 200 руб., а рекомендованные цены от производителя варьируются от 1 999 900 до 3 199 900 руб.

Если в сегменте доступных SUV корейский Hyundai Creta удерживает первенство уже несколько лет, то среди более дорогих кроссоверов и внедорожников лидер не так очевиден. Из моделей, средневзвешенная* цена которых варьируется от 2 до 3 млн руб., первое место поочередно занимают два кроссовера – японский Toyota RAV4 и немецкий Volkswagen Tiguan . И если по итогам августа вперед вышел «немец», то за 8 месяцев 2021 года с минимальным перевесом все-таки лидирует «японец». Эксперты агентства «АВТОСТАТ» выяснили, сколько сегодня стоят эти и другие популярные модели сегмента SUV из указанного ценового диапазона.

На третьем месте по популярности – Skoda Kodiaq, который за указанный период разошелся тиражом в 13 024 экземпляра. Базовая версия этого «семейного кроссовера», согласно прайс-листу, оценивается в 1 902 000 руб., топовый вариант предлагается к продаже от 3 793 000 руб., а средневзвешенная цена находится на уровне 2 599 000 руб.

В пятерку самых популярных попали еще две японских модели – Mazda CX-5 и Nissan X-Trail. Их рыночные объемы составили 12 224 и 11 095 автомобилей соответственно. Рекомендованная розничная цена для «Мазды» варьируется от 1 1881 000 до 3 000 000 руб., у «Ниссана» ценовой диапазон более узкий – от 1 976 000 до 2 691 000 руб. Средневзвешенные цены этих моделей – 2 376 100 и 2 233 300 руб. соответственно.

На шестой строчке находится самая доступная модель рейтинга – Mitsubishi Outlander. Его рекомендованная цена стартует от 1 899 000 руб., а средневзвешенная составляет 2 192 400 руб. За январь – август текущего года объем продаж этого кроссовера достиг 9 897 единиц.

Следующие три места занимают корейские кроссоверы – Kia Sorento, Hyundai Santa Fe и Hyundai Tucson. Но если первые два обладают наиболее высокой в рейтинге средневзвешенной ценой (2 867 000 руб. – у Kia Sorento и 2 962 900 руб. – у Hyundai Santa Fe), то средневзвешенная цена Hyundai Tucson является одной из самых низких и составляет 2 203 700 руб. Что касается продаж, то спросом пользуются более дорогие модели – Kia Sorento (9 597 шт.) и Hyundai Santa Fe (9 249 шт.), а более доступный Hyundai Tucson занимает лишь девятую строчку рейтинга с результатом 5 775 проданных автомобилей.

В десятку самых продаваемых попал и Subaru Forester. Несмотря на довольно высокую средневзвешенную цену (2 849 500 руб.), за отчетный период в нашей стране было продано 3 440 таких кроссоверов.

Какова реальная цена этих моделей в дилерских центрах? Насколько она отличается от рекомендованной производителем? Об этом можно узнать в специальном материале.

* Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля рассчитывается на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов).

Фото: Toyota