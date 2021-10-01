Какие модели SUV выбирают россияне в пределах 2 млн рублей?

Итак, стоимость самого популярного кроссовера, Hyundai Creta, сегодня варьируется от 1 199 000 до 1 990 000 руб., а его средневзвешенная цена составляет 1 387 700 руб. Вторым по популярности идет Renault Duster , который за указанный период разошелся тиражом в 26 715 экземпляров. Его базовую версию можно приобрести за 1 004 000 руб., но гораздо более реалистично выглядит средневзвешенная цена в 1 273 500 руб. Замыкает первую тройку отечественный внедорожник LADA Niva Legend , чей объем продаж с января по август достиг 20 296 единиц. Это самый доступный представитель сегмента SUV со стартовой ценой в 649 900 руб. Его средневзвешенная цена также является самой низкой в ТОП-10 и составляет 682 000 руб.

Бессменным лидером сегмента SUV в России уже долгое время остается корейский компактный кроссовер Hyundai Creta . За 8 месяцев текущего года его продажи (49 548 шт.) вплотную приблизились к 50 тысячам. Эксперты агентства «АВТОСТАТ» решили посмотреть, сколько сегодня стоит эта модель, а также другие популярные кроссоверы и внедорожники, средневзвешенная* цена которых не превышает 2 млн руб.

На четвертом месте – самая дорогая модель рейтинга, Kia Sportage. Несмотря на высокую начальную цену (1 854 900 руб.) и средневзвешенную (1 983 700 руб.), продажи этого «корейца» за отчетный период составили 18 289 автомобилей. Это почти на 500 машин больше, чем у внедорожника LADA Niva Travel, стоимость которого в 2,3 раза ниже – от 820 900 руб. Тираж российского внедорожника достиг 17 791 экземпляра, а средневзвешенная цена – 860 600 руб.

На шестом и седьмом местах располагаются Skoda Karoq (цена – от 1 611 000 руб., средневзвешенная – 1 791 600 руб.) и Renault Kaptur (цена – от 1 206 000 руб., средневзвешенная – 1 348 200 руб.). Их объемы продаж составляют 14 049 и 13 095 автомобилей соответственно.

Последние три строчки занимают кроссоверы с результатом более 12 тысяч проданных автомобилей – Kia Seltos (12 788 шт.), Nissan Qashqai (12 272 шт.) и Renault Arkana (12 230 шт.). Стоимость Kia Seltos и Renault Arkana «в базе» вполне сопоставима – от 1 299 900 и 1 286 000 руб. соответственно. А вот их средневзвешенные цены различаются достаточно ощутимо – 1 616 100 и 1 473 900 руб. соответственно. Nissan Qashqai обойдется дороже – от 1 615 000 руб., при этом его средневзвешенная цена также достаточно высокая – 1 879 500 руб.

А насколько отличаются эти цены от реальной цены у дилеров? Об этом можно узнать здесь и здесь.

* Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля рассчитывается на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов).

Фото: Hyundai