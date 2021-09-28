Bridgestone – лидер по удовлетворенности и в рекомендациях зимних шин

Таким образом, чем больше средний балл бренда, тем выше его удовлетворенность автовладельцами. У Bridgestone этот показатель составил 9,04 балла, а у других марок – менее 9 баллов.

Во-первых, марка Bridgestone стала лидером по удовлетворенности автовладельцами. Уровень удовлетворенности оценивается по 10-балльной шкале, где 1 балл – совсем не удовлетворен, 10 баллов – полностью удовлетворен.

Зимние шины Bridgestone получили наивысшую оценку со стороны автовладельцев по двум из наиболее значимых показателей. Таковы итоги опроса*, проведенного специалистами агентства «АВТОСТАТ» в рамках подготовки маркетингового отчета « АВТОСТАТ Омнибус – 2020. Зимние шины: предпочтения автовладельцев (четвертая волна) ».

Во-вторых, Bridgestone стал брендом зимних шин №1 по рекомендациям покупателей. Данная оценка базируется на индексе NPS, в основу расчета которого заложены результаты ответов респондентов на вопрос: «Какова вероятность того, что вы порекомендуете бренд используемых вами зимних шин своим друзьям, коллегам, знакомым?».

Чем выше NPS марки, тем больше позитивной информации о ней транслируют потребители и тем больше положительной информации о ней получает рынок. Так, у Bridgestone индекс NPS составил 65,4%, что является наилучшим результатом среди всех брендов зимних шин.

* Участвовало более 3200 респондентов, период – с 26 октября по 4 ноября 2020 года.

Фото: Bridgestone