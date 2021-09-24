Импортные автомобили: какие из них самые распространенные в федеральных округах?

На середину 2021 года в России насчитывалось 16,5 млн легковых автомобилей, которые были произведены за рубежом и ввезены в нашу страну. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», на их долю приходится более трети (36,5%) от общего объема парка.
Также эксперты определили, какие из этих моделей являются самыми распространенными в федеральных округах. Выяснилось, что в трех округах из всех импортных машин больше других на учете в ГИБДД стоит Daewoo Nexia.
Так, этой модели чаще симпатизируют на Урале, в Поволжье и на Юге России (среди всех произведенных за границей). В Северо-Западном и Центральном ФО такой моделью оказался Volkswagen Passat, на Дальнем Востоке и в Сибири – Toyota Corolla, а на Северном Кавказе – Mercedes-Benz E-Class.
При этом в большинстве округов (5 из 8) доля этих «любимчиков» в общем количестве импортных машин превышает 5%. А самый высокий такой показатель имеет Toyota Corolla в Сибирском ФО – 8,4%. Это соответствует 216,1 тыс. зарегистрированных автомобилей. На Дальнем Востоке у «Короллы» тоже внушительный парк – 173,1 тыс. экземпляров (8,1% от всех импортных «легковушек»).
Меньше всего доля – у Volkswagen Passat: в СЗФО – 3,5%; в ЦФО – 2,7%. Хотя в Центральном ФО, благодаря огромному количеству машин эти 2,7% эквивалентны 123,4 тыс. единиц. А вот на Северном Кавказе обратная ситуация: автомобилей тут значительно меньше, поэтому 5,3% у Mercedes-Benz E-Class превращаются «лишь» в 25,9 тыс. штук.
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Фото: АВТОСТАТ
Графика: Дмитрий Лавренёв