Импортные автомобили: какие из них самые распространенные в федеральных округах?

На середину 2021 года в России насчитывалось 16,5 млн легковых автомобилей, которые были произведены за рубежом и ввезены в нашу страну. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», на их долю приходится более трети (36,5%) от общего объема парка.

Также эксперты определили, какие из этих моделей являются самыми распространенными в федеральных округах. Выяснилось, что в трех округах из всех импортных машин больше других на учете в ГИБДД стоит Daewoo Nexia.

Так, этой модели чаще симпатизируют на Урале, в Поволжье и на Юге России (среди всех произведенных за границей). В Северо-Западном и Центральном ФО такой моделью оказался Volkswagen Passat, на Дальнем Востоке и в Сибири – Toyota Corolla, а на Северном Кавказе – Mercedes-Benz E-Class.