Какие дилерские холдинги в России имеют лучшую выручку?

Лидером по выручке среди автохолдингов, представленных в России, остается «Рольф». Так, по данным «АвтоБизнесРевю», в 2020 году выручка этого холдинга составила 258,39 млрд рублей, показав рост на 2%.

На втором месте находится «Мэйджор» (173 млрд руб.; +4%), на третьем – «Автомир» (124,13 млрд руб.; +1%), на четвертом – «Ключавто» (110,69 млрд руб.; +7%). Этот холдинг стал лучшим среди нестоличных игроков авторитейла. Отметим, что только у перечисленных четырех холдингов показатель выручки за прошлый год превысил 100 млрд рублей.