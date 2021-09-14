Какие дилерские холдинги в России имеют лучшую выручку?

Лидером по выручке среди автохолдингов, представленных в России, остается «Рольф». Так, по данным «АвтоБизнесРевю», в 2020 году выручка этого холдинга составила 258,39 млрд рублей, показав рост на 2%.
На втором месте находится «Мэйджор» (173 млрд руб.; +4%), на третьем – «Автомир» (124,13 млрд руб.; +1%), на четвертом – «Ключавто» (110,69 млрд руб.; +7%). Этот холдинг стал лучшим среди нестоличных игроков авторитейла. Отметим, что только у перечисленных четырех холдингов показатель выручки за прошлый год превысил 100 млрд рублей.
В пятерку лидеров, несмотря на падение (-9%), вошел татарстанский «ТрансТехСервис» (90,2 млрд руб.; -9%). Совсем немного отстает от него «Авилон», выручка которого в прошлом году почти достигла 90,17 млрд рублей (+4%). Дочерняя структура британской Inchcape – на седьмой позиции рейтинга с результатом 78,64 млрд рублей (-8%). На восьмой – «АвтоСпецЦентр» (56,87 млрд руб.; -13%). Следом расположился «Автодом», продемонстрировавший в 2020 году наилучший рост выручки (+62%) среди представленных автохолдингов. С объемом выручки в 56,01 млрд рублей – он на девятом месте рейтинга.
У остальных компаний объем выручки составил менее 50 млрд рублей. Таким образом, в ТОП-15 также попали «Бизнес Кар», «Агат», «АвтоГермес», «Фаворит Моторс», «Автодилерство» и «Великан».
Полный список автодилеров по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».
Графика: Дмитрий Лавренёв
Фото: Рольф