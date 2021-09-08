Сколько автомобилей производится на заводах в России?

В 2020 году российские автозаводы в общей сложности произвели 1,43 млн единиц автомобильной техники, что на 17% меньше, чем годом ранее. При более детальном рассмотрении итогов прошлого года эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отметили, что в структуре производства автомобилей в нашей стране порядка половины (47,2%) приходится всего на три предприятия: АВТОВАЗ, «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» и «Автотор».

Самая большая доля в российском автопроме – у АВТОВАЗа (21%). Можно сказать, что каждый пятый автомобиль в 2020 году был выпущен в Тольятти. На долю «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (15,3%) приходится примерно каждый седьмой произведенный автомобиль. С конвейера «Автотора» (10,9%) сошла каждая девятая машина в стране.