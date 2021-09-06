Владельцы LADA Granta: каков их портрет?

Средний возраст владельцев новой LADA Granta - 47 лет, подержанной - немного ниже (42 года). Это выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе исследования, по итогам которого был составлен портрет россиян, владеющих данной моделью. Из тех, покупает «гранты», мужчины составляют абсолютное большинство (свыше 70%), причем как по новым, так и по подержанным автомобилям.

Среди мужчин-владельцев новой LADA Granta основная масса - люди зрелого возраста, причем возрастных пика два: первый падает на тех, кому от 33 до 38 лет, второй - на 58 - 63 года. У прекрасного пола возрастной пик один: оказалось, наибольший интерес к новым «грантам» проявляют женщины 33 - 40 лет. Что касается подержанных автомобилей, здесь возрастные симпатии немного моложе. Наша графическая «ёлочка» показывает, что наиболее активно приобретают подержанные «гранты» мужчины и женщины в возрасте 33 - 35 лет.

Любопытный факт по поводу географии популярности LADA Granta: ТОП-5 городов, где больше всего покупают такие автомобили, сильно отличается (в зависимости от сегмента). Так, в пятерку лидеров на рынке новых «грант» входят Москва, Тольятти, Санкт-Петербург, Самара и Казань. Отметим, что три города из пяти представляют Поволжье, причем Тольятти (в котором находится завод-производитель LADA Granta) - единственный в пятерке не является городом-миллионником.

Что касается автомобилей с пробегом, здесь Тольятти вообще выбился в лидеры. В пятерку субъектов РФ, где больше покупают подержанные «гранты», выбились также Махачкала, Самара, Саратов, Владикавказ. А Москвы и Санкт-Петербурга среди них уже нет.

Напомним, что специалисты агентства «АВТОСТАТ» провели обширное исследование, касающееся различий в процессе выбора и эксплуатации разных автомобилей. Подробности - здесь.

Графика: Дмитрий Лавренёв