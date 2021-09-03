Платить больше, ездить дольше – что говорят покупатели автомобилей с пробегом?

Средний срок эксплуатации автомобиля с пробегом среди тех, кто уже обладает им, составляет 3,5 года. А вот среди тех, кто только планирует купить машину на «вторичке», этот показатель будет выше – 4,2 года. Иными словами будущие владельцы б/у автомобилей планируют ездить на них чуть более 4 лет. Такие данные получили эксперты агентства «АВТОСТАТ» по результатам опроса более 3 тысяч респондентов – пользователей сайта Авто Mail.ru. Какие еще различия обнаружились между настоящими и потенциальными владельцами автомобилей с пробегом?

Например, больше половины (73%) тех, кто покупал машину за последние 1,5 года, самостоятельно осматривали автомобиль перед тем, как подписать договор купли-продажи. Среди тех, кто собирается приобрести машину с пробегом в ближайшие 1,5 года, этот показатель существенно ниже – всего 41%. Остальные же планируют воспользоваться помощью независимых экспертов, знакомых, отвезти автомобиль на СТО или совершить пробную проездку.

Также среди будущих владельцев б/у машин меньше тех, кто собирается заключать сделку с частниками – 50% против 60%. Вероятно, это связано с тем, что многие уже знают о возможности приобрести сертифицированный автомобиль с пробегом у официальных дилеров.

Еще сильнее видна разница в способах оплаты – если в первой категории 75% респондентов оплачивали покупку наличными, то во второй это планируют делать только 54%. Остальные воспользуются потребительским или классическим автомобильными кредитами.

Еще один интересный параметр – цена автомобиля. Те, кто уже приобрел автомобиль с пробегом, заплатили за него в среднем 956 000 руб. Сегодня потенциальные покупатели готовятся выложить за такой автомобиль в среднем 1 076 000 руб.

Какие еще изменения произошли в поведении тех, кто выбирает машину на вторичном рынке? Об этом и многом другом можно узнать из нового отчета «Покупка автомобиля с пробегом: мнение российских автовладельцев».

Графика: Дмитрий Лавренёв