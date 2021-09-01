Какие марки больше всего продают автомобилей с механической КП?

За 1 полугодие 2021 года в России было реализовано 291,4 тыс. новых легковых автомобилей с механической коробкой передач. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», это составляет 36% от общего объема российского авторынка.

Больше всего автомобилей с «механикой» традиционно продает отечественная марка LADA – за 6 месяцев ее результат составил 174,5 тыс. штук. Иными словами, 90% реализованных «лад» оснащены МКП, что является самым высоким показателем на рынке.

Второе место в нашем рейтинге занял французский бренд Renault (46,8 тыс. шт.), у которого две трети продаваемых машин – с «механикой» (67%). Корейский Hyundai за 6 месяцев реализовал 15,1 тыс. таких автомобилей, чешская Skoda – 10,9 тыс. У остальных марок, которые оказались за пределами первой четверки, объем продаж машин с МКП составил менее 10 тыс. единиц.