Какие марки больше всего продают автомобилей с механической КП?

За 1 полугодие 2021 года в России было реализовано 291,4 тыс. новых легковых автомобилей с механической коробкой передач. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», это составляет 36% от общего объема российского авторынка.
Больше всего автомобилей с «механикой» традиционно продает отечественная марка LADA – за 6 месяцев ее результат составил 174,5 тыс. штук. Иными словами, 90% реализованных «лад» оснащены МКП, что является самым высоким показателем на рынке.
Второе место в нашем рейтинге занял французский бренд Renault (46,8 тыс. шт.), у которого две трети продаваемых машин – с «механикой» (67%). Корейский Hyundai за 6 месяцев реализовал 15,1 тыс. таких автомобилей, чешская Skoda – 10,9 тыс. У остальных марок, которые оказались за пределами первой четверки, объем продаж машин с МКП составил менее 10 тыс. единиц.
Кроме LADA и Renault, высокую долю реализации автомобилей с механической коробкой передач имеет и отечественный УАЗ (59%). У остальных брендов, попавших в ТОП-10, она составляет менее 30%. Причем меньше всего этот показатель у Kia (7%).
Также мы рассмотрели, какую долю занимает автоматическая трансмиссия в продажах бестселлеров представленных марок. Если у LADA Granta и Renault Duster она составляет 93% и 85% соответственно, то у Hyundai Creta – только 19%.
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Фото: АВТОСТАТ