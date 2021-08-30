Что думают россияне о возможном снижении цен на топливо?

Появившиеся не так давно в ряде российских СМИ сообщения о том, что Министерство энергетики и Федеральная антимонопольная служба рекомендовали временно повысить объемы продаж бензина и дизельного топлива на бирже, породили предположения, что цены на них могут пойти вниз…

Интересно, а что думают по этому поводу сами россияне? Верят ли они, что осенью оба вида топлива могут подешеветь? Чтобы выяснить это, специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» и «За рулем» провели онлайн-опрос, в котором приняли участие более 1200 респондентов.

Оказалось, что подавляющее большинство (84,5%) участников исследования не верят в возможное снижение цен, отмечая, что обычно они только растут. Примерно равное количество респондентов оказались умеренными оптимистами (7,8%), считающими, что цены на бензин и дизельное топливо могут снизиться, или осторожными наблюдателями (7,7%), готовыми следить за возможным развитием событий.

Комментирует руководитель пресс-службы агентства «АВТОСТАТ» Азат Тимерханов:

- В нашей стране такое уже было, когда цены на бензин падали, причем довольно существенно – на 20 – 25%. Это произошло в 2009 году – в разгар первого кризиса. Тогда это было хоть какой-то приятной мелочью на фоне невыплат зарплат, сокращений персонала… Впрочем, по мере восстановления экономики цены на бензин тоже стали расти и в 2010 году уже вернулись на прежний уровень.

С тех пор они так и растут. Да, возможно, за эти годы и были незначительные корректировки в сторону снижения, но как-то они в памяти не отложились. Поэтому и сейчас, если вдруг цены на топливо пойдут вниз, то мы, автомобилисты, можем этого и не почувствовать. Лично я в такой сценарий – заметного снижения цен – не верю, поскольку в России почти все товары дорожают. Но мне очень хотелось бы ошибаться!

Комментирует главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков:

- Действия, которые сейчас предпринимают Минэнерго и правительство, реально ни к чему не приведут. Все эти уговоры нефтяников удержать цены – всего лишь уговоры. Правительство не пойдет на радикальные меры, потому что экспортировать выгодно, экспорт бензина дает серьезные поступления в бюджет, поскольку мы находимся в мировом пространстве, а в мире в целом цены на автотопливо намного выше, чем у нас.

Вся эта шумиха – заявления, предложения, борьба топливных союзов с Минэнерго и т. д. – направлена на то, чтобы удержаться в рамках инфляции. Цены на автотопливо все равно будут расти, но нам будут говорить, что выросли они в рамках инфляции. В цене литра 95-го бензина «зашито» до 70% налогов всех видов, от налогов на добычу полезных ископаемых до НДС. Мы платим, грубо говоря, 50 рублей за литр, из них 35 идет в казну в виде налогов, и только 15 мы отдаем за собственно бензин: добычу нефти, переработку, доставку топлива и продажу. Государство, естественно, от «своих» денег не откажется.

В лучшем случае от этой шумихи, активности Минэнерго и встреч с производителями можно ожидать некоторого затишья с ценами. Если и произойдет снижение в рознице, мы его практически не заметим, оно будет на уровне колебаний разницы нынешних цен от АЗС к АЗС: где-то 49,80 руб. за литр, где-то 50 рублей ровно. А завтра эти 49,80 руб. превратятся в 50 рублей, и так далее.

Графика: Дмитрий Лавренев