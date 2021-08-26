Россияне назвали Toyota самым желанным автомобилем

В рамках проведения исследования «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2020. Новые автомобили: мнения автовладельцев (пятая волна)» эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели опрос, в котором приняли участие более 3000 автовладельцев, купивших новые автомобили в 2016 – 2020 гг. Всем им был задан один и тот же вопрос: «Учитывая ваш уровень и образ жизни, каким автомобилем вы хотели бы владеть?». При этом разрешалось называть не одну, а сразу несколько марок – из числа присутствующих на российском рынке.

В результате рейтинг автопроизводителей возглавил японский бренд Toyota, набрав абсолютное большинство голосов - 12,3% (при этом чаще всего автолюбители указывали такие модели, как Land Cruiser и Land Cruiser Prado). В пятерку марок-лидеров, помимо Toyota, попали только немецкие бренды – BMW (ему отдали предпочтения 9,2% участников), Audi (7,9%), Mercedes (7%), Volkswagen (6,4%). Следом идут Lexus (4,3%), Land Rover (4,2%), Porsche (4%), Volvo (3,9%) и Skoda (3,2%). Отметим, что большинство брендов, вошедших в ТОП-10, относятся к премиальному сегменту.

На втором этапе анализа полученных результатов эксперты решили сравнить, совпадает ли марка автомобиля, который приобрели респонденты, с маркой, которую они же хотели бы иметь в будущем. По результатам исследования потребительских предпочтений россиян, 50% владельцев автомобилей Toyota мечтают и в будущем обладать машиной только этой марки. Возможно, они приобретут автомобиль более «старшей» модели или комплектации, со временем обменяют свою машину на более «свежую», но останутся приверженцами своего бренда. В пятерку марок по данному показателю также вошли: Honda (35,1%), Volkswagen (33,8%), Ford (33,3%) и Peugeot (31,6%).

Внушительный результат подтверждает высокий уровень лояльности клиентов к бренду Toyota, ценящих престижность, комфорт, легендарную надежность и высокую остаточную стоимость моделей.

Более подробно о результатах исследования – в отчете «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2020. Новые автомобили: мнения автовладельцев (пятая волна)».