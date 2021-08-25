Сколько готовы потратить россияне на покупку автомобиля с пробегом?

Средняя цена покупки подержанного автомобиля в нашей стране превышает 800 тысяч рублей. Это выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки нового отчета «Покупка автомобиля с пробегом: мнение российских автовладельцев». С этой целью в июле нынешнего года был проведен опрос более 3 тысяч респондентов, которые являются пользователями сайта Авто Mail.ru.

Как оказалось, те, кто уже купил автомобиль с пробегом за последние 1,5 года, заплатили за него в среднем от 807 тысяч до 1 млн 213 тысяч рублей. При этом наиболее экономными здесь стали жители Приволжского ФО, а позволить себе самую дорогую покупку смогли москвичи. Кстати, только в столице удалось выделить на это сумму, превышающую 1 млн рублей. А вот в Санкт-Петербурге и федеральных округах было потрачено меньше этого значения.

Также стало известно, сколько денег готовы отдать россияне при покупке подержанной машины в ближайшие 1,5 года. И практически везде на это планируется потратить более 1 млн рублей. Исключение составили Центральный ФО (971 тыс. руб.) и Северный Кавказ с Югом (947,5 тыс. руб.). Лидером же тут снова стала Москва с показателем в 1 млн 327 тысяч рублей.

О наиболее важных нюансах покупки автомобилей с пробегом и поведении потенциальных покупателей можно узнать здесь.