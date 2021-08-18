Рынок автокредитования в России (2017-2021 гг.). Заявки и одобрения.

Выросшие цены на автомобильном рынке не останавливают россиян в их желании получить автокредит. Более того, желающих воспользоваться заемными средствами, приобретая автомобиль, становится все больше. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», оценивая показатели заявок на выдачу автокредитов за последние 4 года.

На инфографике, основанной на данных НБКИ и «АВТОСТАТ», четко прослеживается данная тенденция: в начале периода, который специалисты выбрали для анализа (1 полугодие 2017 года), общее число заявок не превышало 300 тысяч, однако уже в 2019-ом оно достигло 500 тысяч и превысило его, а в 1 полугодии 2021 года выросло до 600 тысяч. Таким образом, можно сказать, что за 4 года оно увеличилось практически вдвое. Напомним, что именно в 2021 году (в апреле) были выданы рекордные 105,8 тыс. автокредитов. Драйверами рынка автокредитования в последние месяцы стали не только дефицит и рост цен на авторынке, но и начавшееся повышение процентных ставок.

Между тем процент одобрений этих заявок, напротив, демонстрирует тенденцию к снижению: очевидно, кредитные учреждения более тщательно стали подходить к выбору заемщиков, совершенствуя свои методики отбора. При этом количество выданных автокредитов по сравнению с 2017 годом все-таки выросло, но не так кардинально, как число заявок. Исключение составил «провал» весной 2020 года, когда процесс выдачи автокредитов пострадал от локдауна, связанного с пандемией.

О том, как будет развиваться рынок автокредитования, рассказывали эксперты на форуме автобизнеса «Used Cars Forum – 2021. Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты», видеозапись которого доступна на канале АвтостатТВ.