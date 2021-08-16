Как меняется сохранность остаточной стоимости китайских автомобилей в России?

Когда человек покупает автомобиль, он уже должен понимать, за сколько сможет его продать через год, два, три. В Европе давно показатель остаточной стоимости машин учитывают и покупатели, и те, кто автомобили продает. А автопроизводители всеми силами стараются этот показатель на рынке улучшить - скидками, программами поддержки вроде trade-in и пр.

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили посмотреть, как сохраняют остаточную стоимость (Residual value) в России китайские автомобили, доля которых в последние годы на нашем рынке выросла и продолжает расти. В рамках этого исследования специалисты отдельно посмотрели сохранность остаточной стоимости по автомобилям в возрасте 3 лет.

На графике отчетливо видно, что сохранность стоимости китайских автомобилей в данном сегменте пока заметно отстает от показателя масс-маркета. Но она меняется: оба графика в последние 3-4 года заметно сблизились: в 2016-ом разница составляла более 15%, а в 2018-2019 гг. - сократилась до 2-3%. В конце (2021 год) мы видим, что разбег снова немного увеличился, но, как считают эксперты, здесь могла повлиять несколько нестандартная ситуация, сложившаяся в этом году на рынке новых автомобилей.

«Думаю, что в первые годы перед китайскими производителями стояла задача просто приходить на этот рынок с новыми автомобилями, и они их завозили, ориентируясь только на массовость и объемы продаж, - говорит, комментируя данный график, исполнительный директор «АВТОСТАТ» Сергей Удалов. - Но производители из Поднебесной достаточно прогрессивно смотрят на то, что происходит в мире и достаточно прогрессивно все осваивают... На протяжении последних 5 лет наращивание доли «китайцев» на авторынке привело к тому, что они стали более интересны покупателям. Некоторые из автопроизводителей уже поддерживают трейд-ин, предлагают ряд других программ для клиентов, и ситуация меняется...».

Подробнее о том, как меняется ситуация с китайскими автомобилями на российском рынке эксперты рассказали на форуме автобизнеса «Used Cars Forum – 2021. Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты», видеозапись которого доступна на канале Автостат ТВ.