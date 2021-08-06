Владельцы Toyota RAV4: кто они?

Японский кроссовер Toyota RAV4 очень активно выбирают к покупке жители Москвы: столица возглавляет ТОП-5 регионов, где в 2018 - 2020 годах было приобретено больше всего таких автомобилей. Кроме Москвы, в пятерку регионов здесь также вошли: Московская область, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский АО и Татарстан. А по автомобилям с пробегом - Новосибирская, Московская, Иркутская область и Алтайский край. Это выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе исследования, по итогам которого был составлен портрет россиян, владеющих этим кроссовером.

Соотношение мужчин и женщин среди владельцев кроссовера Toyota RAV4 примерно одинаковое - как в сегменте автомобилей, купленных новыми (61% на 39%), так и среди хозяев подержанных машин (60% на 40%).

Еще один любопытный факт в этом портрете: выяснилось, что основная масса владельцев RAV4 - люди достаточно зрелого возраста: средний возраст владельцев новых таких кроссоверов составил 49 лет, а тех, кто владеет подержанными - на четыре года меньше (45 лет).

Самая массовая возрастная группа среди хозяев новых кроссоверов - старше 38 лет. При этом возрастной пик у мужчин-владельцев таких автомобилей падает на 60 лет, а вот женщины-владелицы оказались значительно моложе: тут пики составили 38 лет и 42 года.

Что касается хозяев Toyota RAV4 с пробегом, то здесь владельцы намного моложе: самый активный возрастной диапазон и у мужчин, и у женщин составил в диапазоне 35 - 40 лет.

Напомним, что специалисты агентства «АВТОСТАТ» провели обширное исследование, касающееся различий в процессе выбора и эксплуатации разных автомобилей. Подробности - в отчете.