Как менялись цены на автомобили с пробегом в России?

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели исследование динамики цен на легковые автомобили с пробегом России с сентября 2014-го по июнь 2021 года. Как выяснилось, средняя цена таких машин в нашей стране за это время выросла на 66%, а по автомобилям в возрасте до 7 лет (пользуются особой популярностью у дилеров) рост цен оказался вдвое выше (+132%).

За отправную точку был взят именно сентябрь 2014 года, поскольку тогда падение рубля по отношению к мировым валютам было наиболее резким, что сразу отразилось на ценах. До 2020 года средние цены на б/у машины в основном росли постепенно, а основной скачок случился в 4 квартале 2020 года, причем ситуация не стабилизировалась, как это происходило ежегодно, а цены продолжили расти.

На графике отчетливо видно, как вел себя сегмент автомобилей «до 7 лет». Здесь ситуация развивалась практически параллельно той, что была в целом на «вторичке», но рост цен в конце каждого года был заметно резче. В результате этого в 1 полугодии нынешнего года средняя цена подержанного легкового автомобиля в РФ составила почти 724 тыс. рублей, увеличившись за 7 лет на 66%. А вот по машинам «до 7 лет» эти показатели – в 2 раза выше: средняя цена оказалась равной 1 млн 456 тыс. рублей, что на 132% больше, чем в 2014 году.

Что дальше будет происходить с ценами на «вторичке»? Об этом и многом другом рассказали эксперты на форуме автобизнеса «Used Cars Forum – 2021. Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты», видеозапись которого доступна на канале Автостат ТВ.