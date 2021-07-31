Какой автомобиль россияне считают роскошным?

Понятие о богатстве и бедности у каждого свое, совсем как в поговорке: «У кого-то щи пустые, а у кого-то – жемчуг мелкий». В последнее время в нашем автомобильном мире все чаще вспыхивают споры на тему, не пора ли повысить нижний порог при начислении налога «на роскошь» для автовладельцев. Напомним, сегодня он составляет 3 млн рублей, однако депутаты Госдумы обещали тему обсудить этим летом, понимая, что после роста цен теперь под этот налог попадает уже каждая десятая машина, купленная новой.

Не дожидаясь решения депутатов, специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» и «За рулем» решили выяснить, автомобили какой ценовой категории россияне на самом деле считают роскошными. С этой целью в июле был проведен онлайн-опрос, в котором приняли участие более 1100 респондентов.

Оказалось, что каждый четвертый (25,2%) участник исследования считает роскошью машину стоимостью от 5 млн рублей, а примерно каждый пятый (22,7%) – от 10 млн рублей. Суммарно эти две категории занимают практически половину от общего числа наших респондентов (48%). У 38% участников опроса планочка роскоши намного ниже: «от 4 млн рублей» – указало 12,4% участников, «от 3 млн рублей» – 14,2%, «от 2 млн рублей» – 11,4%. Между тем каждый седьмой (14,1%) респондент вообще уверен, что наличие любого автомобиля – это уже роскошь.

Комментирует руководитель пресс-службы агентства «АВТОСТАТ» Азат Тимерханов:

- Да, понятие роскоши у каждого – свое. Поэтому предлагаю обратиться к статистике. По данным агентства «АВТОСТАТ», за 5 месяцев нынешнего года россияне купили 359 новых и 1010 подержанных автомобилей сегмента Luxury. То есть, суммарно менее 1,5 тысячи единиц, что в масштабах всего рынка составляет «жалкие» 0,05%! Хотя покупатели таких машин в жалости не нуждаются – им можно только позавидовать.

Понятно, что люксовые автомобили, которые мы в агентстве негласно относим к роскошным, это не только про ценник около 10 млн рублей и значительно выше. Здесь еще учитывается позиционирование самого бренда, поэтому получается, что Aston Martin, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Maserati, Mercedes-Benz Maybach S-Class и Rolls-Royce – это «люксы». Получается, что все остальные – премиальные или массовые марки. Кстати, в линейке премиум-брендов есть модели, которые вполне претендуют и на вхождение в сегмент Luxury.

В налоговой же поступили проще – ввели налог на роскошь. Поэтому те владельцы, у кого машины стоят от 3 млн рублей и выше, будьте добры, платите больше. А в эту выборку попадают и модели массового сегмента. Вот и приходим к тому, с чего начали: понятие роскоши – очень относительное. Например, у одного одиозного певца действительно проблема: «Ламбо» или «Ферра»? А вот для многих работяг в провинции «Гранта» – уже роскошь.

Комментирует обозреватель «За рулем» Сергей Канунников:

- Все относительно. В том числе и понятие роскоши. Не случайно 14% посчитали, что любой автомобиль – роскошь. Ведь стараниями, в том числе и Думы, для кого-то и оплата коммунальных услуг становится нынче роскошью. Не говоря о любом автомобиле, и уж тем более, стоимостью пару миллионов.

Конечно, налоги никто и никогда платить не любит. Богатые - тоже. Немало звезд мирового кино, эстрады, автогонщики выбирают для проживания страны, где налоги ниже, чем на родине. Кому-то кажется, что они жмоты. Но у них иное мнение, и они имеют на него право.

Но дело, по-моему, даже не в самой по себе цене автомобиля, и не в налогах (которые, повторю, никто не любит, а возьмут их с нас в любом случае), а в понимании того, куда пойдут эти деньги? Может матери перестанут сами собирать деньги на лечение своих тяжело больных детей – полноправных граждан страны? Или, может, отработавшие всю жизнь пенсионеры смогут оплачивать коммунальные услуги, да еще и прилично при этом питаться? Вот на это, по-моему, уже и не жалко…

Графика: Дмитрий Лавренёв