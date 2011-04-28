Иномарки российской сборки увеличивают долю на рынке

Продажи легковых автомобилей в Iквартале 2011 года выросли на 77,7% и составили 494,5 тысяч единиц. Как отмечают в «АСМ-Холдинге», абсолютный рост продаж отмечен во всех сегментах рынка, но при этом наблюдалось заметное перераспределение их долей в пользу произведенных в стране иномарок при некотором сокращении долей остальных сегментов – в первую очередь, нового импорта.

Продажи отечественных автомобилей выросли с 78,9 тысяч единиц до 137,0 тысяч штук, но их рыночная доля потеряла 0,7 пункта, сократившись с 28,4% до 27,7%. Продажи иномарок российской сборки выросли со 102,2 тысяч единиц до 199,8 тысяч штук, а их доля расширилась с 36,7% до 40,4%. Совокупная доля продаж легковых автомобилей, собранных в России (отечественных и иномарок), составила 68,1% рынка против 65,1% в январе-марте 2010 года.

Продажи импортированных новых иномарок увеличились на 62,7% до 156,2 тысяч единиц, но их доля на рынке сократилась на 2,9 пункта до 31,6%. Ввоз подержанных машин корпоративными клиентами утратил сколько-нибудь заметную роль на рынке. На подержанный импорт пришлось всего лишь 0,3% рынка против 0,4% годом ранее.

Несмотря на положительную динамику рынка легковых автомобилей в январе-марте 2011 года, сравнение с итогами продаж за первые три месяца 2008 года, когда было продано 703,4 тысяч машин, свидетельствует обо все еще имеющем место отставании от докризисного уровня продаж на 29,7%. С другой стороны, следует отметить постепенное сокращение этого разрыва: месяцем ранее его величина составляла 35,4%.