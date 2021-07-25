Сколько автомобилей с пробегом в России приходится на один новый?

За последние пять лет на 1 купленный новый легковой автомобиль в нашей стране приходится 3 – 4 с пробегом. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ходе исследования рынка новых и подержанных машин в России.

За отправную точку эксперты взяли 2016 год, когда соотношение между первичным и вторичным рынками было наименьшим и составило 1 к 4. В течение последующих лет оно росло, а в 2018 году достигло максимума (1:3,2). Затем оно снова начало снижаться, в 2020 году составив 1:3,7. Сейчас, по итогам 5 месяцев 2021 года, это соотношение чуть подросло (1:3,4).

Отметим, что на обоих рынках пока зафиксирован рост, причем на первичном он даже выше, чем на вторичном: +39% против +28%.

Эксперты также отмечают следующий тренд: когда растет рынок новых автомобилей, меньше продается подержанных машин, а как только наступает кризис - все идет в обратную сторону. Об этом и многом другом подробно говорилось в ходе форума автобизнеса «Used Cars Forum - 2021. Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты», организованного аналитическим агентством «АВТОСТАТ». Видеозапись форума доступна по ссылке.