Как отличаются покупатели новых и подержанных автомобилей?

Пожалуй, самое главное отличие покупателей новых и подержанных автомобилей в том, что первые все-таки постарше. Такой вывод можно сделать из половозрастной структуры обеих групп, которая была представлена в ходе форума автобизнеса «Used Cars Forum - 2021. Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты», который провело агентство «АВТОСТАТ» (видеотрансляция форума доступна по ссылке).

Отметим, что средний возраст покупателей новых машин составил 47 лет, а тех, что приобретают авто с пробегом, - 41 год. При этом по новым автомобилям средний возраст владельцев-мужчин получился, как и в общей массе - 47 лет, у автоледи - 44 года. А по подержанным автомобилям показатели составили 40 лет (у мужчин) и 41 год (у женщин).

Что касается других гендерных отличий, то среди покупателей автомобилей с пробегом, пусть и с небольшим перевесом, но мужчин оказалось немного больше (70,3% против 67,9%, которые приобрели новые машины). Соответственно женщин - меньше (29,7% и 32,1% соответственно). Иными словами, прекрасный пол больше склонен к покупке нового автомобиля, а мужчины - подержанного.

Отметим также, что при рассмотрении покупателей новых машин учитывались те, что купили их в 2018 - 2020 годах.

Во сколько обходится содержание автомобиля как нового, так и подержанного? Это можно рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».