Универсал LADA Vesta SW: каков портрет его владельца?

Семейный автомобиль – это безусловно про LADA Vesta SW. Как показали результаты опроса, проведенного экспертами агентства «АВТОСТАТ», более 80% владельцев этого универсала – люди женатые/замужние. О чем еще в ходе исследования рассказали хозяева этих машин, купленных новыми в 2018 – 2020 годах?

Средний возраст владельцев LADA Vesta SW составляет 45 лет, и подавляющее большинство из них (80%) – мужчины. Какие же качества отмечают хозяева российского универсала? Безусловно, на первом месте стоит его вместительность и просторность, на втором – хорошая управляемость, а далее идут красота, представительность и хорошая проходимость.

При ответе на вопрос: «Чем вы предпочитаете заниматься в свободное время?», можно было выбрать несколько вариантов ответов. Неудивительно, что больше половины респондентов в качестве хобби указали отдых с семьей (61,5%), за городом или на даче (52,7%). Примерно равное количество (41,9% и 39,2%) выбрали пешие прогулки и общение в соцсетях. Еще треть (33,1%) указали, что любят заниматься охотой, рыбалкой или туризмом.

Вы – владелец LADA Vesta SW или другого автомобиля? Нам важно ваше мнение! Это займет всего 7 минут. Специальный опрос можно пройти прямо тут.

Графика: Дмитрий Лавренёв