Динамика авторынка России в 1 полугодии 2021 года

По итогам января - июня продажи новых автомобилей в России демонстрируют рост как в массовом, так и в премиальном сегменте, констатируют эксперты агентства "АВТОСТАТ". В массовом реализация машин выросла на 37% до 749,5 тыс. единиц. Тем не менее, у четырех брендов, входящих в ТОП-25 по объему продаж, отмечена отрицательная динамика.

Самое большое падение по итогам полугодия показали Chevrolet (-43,2%) и Lifan (-32%), небольшое снижение продемонстрировали Honda (-2,1%) и Nissan (-1,6%). При этом 21 марка находится в «плюсе». Самый стремительный рост - у немецкого Opel (примерно в 15 раз), на низкой базе прошлого периода. В 5,3 раза увеличились показатели реализации автомобилей Chery, в 2,5 раза - у Peugeot и Haval, в 2 раза - у Geely и FAW. В диапазоне от 50% до 100% выросли объемы продаж у LADA, Suzuki, Subaru, Skoda и Сitroen. От 25% до 50% нарастили число проданных машин Mazda, Volkswagen, KIA, Renault и Hyundai.

Что касается премиальных брендов, здесь реализация автомобилей выросла на 41% до 84,5 тыс. единиц. Уверенный рост наблюдается по всем брендам, за исключением Jaguar, продажи которого снизились вдвое. Лидер по динамике - Cadillac, реализация машин которого выросла на 125%. В 2 раза увеличил продажи Genesis. Более чем на 50% нарастили их Volvo (+83,4%) и Infiniti (+76,2%). В диапазоне от 25% до 50% улучшили свои показатели Jeep (+29,4%), BMW (+36,7%), MINI (+43,4%), Mercedes-Benz (+46,5%), Audi (+46,9%), Porsche (+48,1%).

Отметим также, что доля премиального сегмента составила 10,1%. Соответственно на массовый сегмент пришлось 89,9%.

Найти автомобили этих брендов (и не только) можно в салонах проверенных дилеров.

Графика: Дмитрий Лавренёв