Какие шины автовладельцы выбирают из тех, что им рекомендуют?

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в рамках исследования «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2021. Автомобильные шины: предпочтения автовладельцев (летние шины, третья волна)» решили выяснить, какие шины, используемые в настоящее время, автовладельцы приобрели по рекомендации сотрудников автосервиса и знакомых механиков. При выборе брендов респонденты могли отметить несколько вариантов ответа.

Лидером рейтинга среди летних шин, выбранных по рекомендации сотрудников автосервиса, оказалась продукция южнокорейского бренда Hankook, которую отметил практически каждый пятый участник опроса (19,6%). На второй позиции - шины Matador (назвали 16,7%, или каждый шестой респондент), которые сегодня производят в целом ряде стран, в том числе и в России. В тройке лидеров также оказались шины американской марки Good Year (14%).

Отметим, что показатели следующих пяти брендов, попавших в ТОП-10, отличаются друг от друга незначительно: разница между ними не превышает 0,3 процентных пункта. Так, четвертую позицию заняли шины Viatti (11,5%). Далее идут Michelin (11,2%) и Amtel (11,1%), занявшие соответственно пятое и шестое места в рейтинговой таблице. Одинаковое число голосов (по 10,9%) набрали симпатии к шинам Continental и Pirelli. В ТОП-10 вошли также Nokian Tyres (10,4%) и Yokohama (9,8%).

В новом отчете содержится также немало других показателей, характеризующих предпочтения российских автовладельцев в выборе и эксплуатации летних автомобильных шин: узнаваемость брендов шин; марки шин, используемые в настоящее время; индекс повторной покупки; индекс потребительской лояльности и др.

Графика: Дмитрий Лавренёв