Динамика продаж автомобилей по сегментам в мае 2021 года

В мае 2021 года продажи новых легковых автомобилей в России составили 144 тыс. единиц, что в 2,4 раза больше по сравнению с результатом годичной давности. Такой рост эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» объясняют эффектом низкой базы в мае 2020 года – тогда многие автосалоны в стране оставались закрыты из-за пандемии коронавируса.

Поэтому все сегменты рынка в мае текущего года (как и в апреле) показали положительную динамику. Максимальный рост при этом отмечается в сегменте D (+227%), а минимальный – в сегменте С (+64%).

По-прежнему самым крупным сегментом российского рынка остается SUV, на долю которого приходится 47,8% от общего объема. В количественном выражении это составляет 68,9 тыс. проданных новых автомобилей. Лидерство в мае перешло к LADA Niva (6,2 тыс. шт.), Hyundai Creta опустился на второе место (5,7 тыс. шт.). Кроме них, в первую тройку по итогам мая попал еще Renault Duster (3,8 тыс. шт.).

Следом за SUV по объему рынка идет сегмент В, где реализация автомобилей составила 53,4 тыс. штук. Таким образом, на долю этого сегмента пришлось 37,1% рынка. Самой популярной моделью здесь остается отечественная LADA Granta с результатом 12,8 тыс. единиц. Далее, с небольшим отставанием, располагается LADA Vesta (10,1 тыс. шт.), а замыкает тройку лидеров KIA Rio (6,7 тыс. шт.).

Третьим по доле рынка в мае стал сегмент D с результатом 8,8 тыс. штук (6,1% от общего количества). Лидерство здесь принадлежит Toyota Camry (3,4 тыс. шт.). Успешные продажи демонстрирует новичок рынка KIA K5 (3,1 тыс. шт.). Замыкает ТОП-3 Hyundai Sonata (850 шт.).

Доля каждого из оставшихся сегментов составляет менее 5%.

Во сколько обходится содержание упомянутых моделей (и не только их) – можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».