Лидеры и аутсайдеры авторынка России в мае 2021 года

Объем рынка новых легковых автомобилей и LCV в мае 2021 года составил почти 155 тыс. единиц, что на 132% больше, чем год назад. Как и в апреле, такой рост рынка связан с низкой базой прошлого периода, отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ».

Лидерство среди марок по-прежнему принадлежит российской LADA, на долю которой в мае пришлось около четверти рынка (24,7%). В количественном выражении ее продажи составили 38 284 автомобиля, что на 146% выше прошлогоднего уровня. Второе и третье место в рейтинге занимают два корейских бренда – KIA (18 818 шт.; +135%) и Hyundai (16 261 шт.; +151%),

Низкая база прошлого периода обеспечила всем 10 маркам-лидерам положительную динамику в мае. Максимальная она у чешской Skoda (+230%), а минимальная – у ГАЗа (+61%).

LADA Granta остается лидером среди моделей – в прошлом месяце объем реализации этих автомобилей составил 12 829 экземпляров. Это на 124% больше, чем в апреле 2020-го. На второй строчке рейтинга находится LADA Vesta. Ее результат – 10 050 проданных машин (+125%). Самой популярной иномаркой остается корейская KIA Rio, тираж которой составил 6 628 автомобилей (+83%).

Как и среди марок, все модели из ТОП-20 в мае оказались «в плюсе». Лидером по этому показателю стал лифтбек Skoda Rapid, реализация которого выросла в 5,8 раза. А самый низкий рост рынка у кроссовера Hyundai Creta – «всего» 76%.

Найти эти и другие автомобили можно в салонах проверенных дилеров.

Графика: Дмитрий Лавренёв