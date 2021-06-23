Динамика российского авторынка в мае 2021 года

В мае 2021 года российский авторынок продолжил расти на низкой базе прошлого года. В последний месяц весны продажи новых автомобилей в нашей стране увеличились в 2,4 раза по сравнению с маем 2020-го.

На долю автомобилей массовых марок в мае пришлось 90,9% от всего объема продаж новых машин, или 134,5 тыс. единиц. Это на 138% выше прошлогоднего уровня.

Подавляющее большинство марок этого сегмента по итогам мая показали положительную динамику. Максимальный рост, более чем в 16 раз, произошел у немецкого Opel, а единственным брендом, который вышел «в минус», оказался итальянский Fiat (-7%).

Прирост рынка на 116% произошел в премиальном сегменте, где объем продаж новых автомобилей достиг 13,5 тыс. единиц. Таким образом, на их долю пришлось 9,1%.

В отличие от массовых брендов, здесь не было «аутсайдеров», и все марки оказались «в плюсе». Лидером по росту стал японский бренд Inifiniti, чья реализация выросла в 8,7 раза. Нижнюю границу прироста задал Lexus, увеличивший продажи «всего» на 46%.

Найти автомобили этих брендов можно в салонах проверенных дилеров.

Графика: Дмитрий Лавренёв