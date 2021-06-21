ТОП-5 самых «мужских» автомобилей в России

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» составили рейтинг самых «мужских» автомобилей, зарегистрированных в России. В качестве критерия рейтинга была взята доля мужчин-владельцев по каждой модели, которую удалось установить по результатам опросов агентства в 2018 – 2020 гг. Чем этот показатель выше, тем автомобиль считается более «мужским».

Лидером нашего рейтинга оказался отечественный УАЗ Хантер – доля мужчин-владельцев у этой модели в нашей стране составляет почти 88%. На втором месте – китайский Haval H5 c показателем 87,1%. Третье место – у японского пикапа Toyota Hilux (85,3%), а следом за ним, практически наступая на пятки, с показателем 85,2% идут LADA 4x4 и Chevrolet Niva.

Более подробная информация о предпочтениях российских автовладельцев, причинах, влияющих на выбор автомобиля или его замену, содержится в новом отчете аналитического агентства – «Предпочтения в выборе и эксплуатации автомобиля: гендерные различия».