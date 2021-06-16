ТОП-5 самых «женских» автомобилей в России

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» составили рейтинг самых «женских» автомобилей, зарегистрированных в России. В качестве критерия рейтинга была взята доля женщин-владельцев по каждой модели, которую удалось установить по результатам опросов агентства в 2018 – 2020 гг. Чем этот показатель выше, тем наиболее «женским» можно считать автомобиль.

Лидером нашего рейтинга оказался японский кроссовер Nissan Juke – доля владелиц у этой модели в нашей стране превышает 81%. На втором месте – корейский KIA Picanto с показателем 74,4%. Третье место разделили между собой сразу два автомобиля – Land Rover Range Rover Evoque и Lexus UX с одинаковым результатом (73%). Замыкает пятерку самых популярных у россиянок автомобилей Toyota C-HR, который по показателю не так далеко ушел от предшественников (72,3%).

Более подробная информация о предпочтениях российских автовладельцев, причинах, влияющих на выбор автомобиля или его замену, содержится в новом отчете аналитического агентства – «Предпочтения в выборе и эксплуатации автомобиля: гендерные различия».