Пора ли вводить в России алкозамки за пьяную езду?

Минпромторг и ГИБДД предложили ввести принудительную установку алкозамков за пьяную езду. Попался за рулем в пьяном виде – оплати, помимо штрафа, еще и техническую новинку «в награду» (между прочим, рыночная стоимость которой составляет от 20 тыс. до 125 тыс. рублей).

Чтобы узнать мнение широкой общественности о таком наказании, специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» и «За рулем» решили провести соответствующий опрос. Респондентам предлагалось выбрать один из вариантов ответа на вопрос: «Что вы думаете об этой идее?». За 4 дня набралось почти 1200 желающих высказаться по поводу.

Мнения разделились. Выяснилось, что почти каждый четвертый участник опроса идею с алкозамками одобряет. «Давно пора!», - сказали 23,4% наших респондентов. При этом многие (почти каждый пятый) 21,1% - категорически против, считая, что подобная мера наказания влечет за собой нарушение их личных прав и свобод. Еще 20,1% (тоже пятая часть опрошенных) можно отнести к «позитивным пессимистам»: они считают, что дальше разговоров у нас в стране все равно дело не пойдет, так чего ж зря мнениями разбрасываться…

А вот те, кто выбрали четвертый и пятый из предложенных вариантов ответа, уверены, что с пьяными за рулем надо поступать еще более жестко – например, увеличить штрафы до 500 тыс. рублей (так считают 19,2%) или даже отбирать права на вождение автомобиля (16,2%).

Таким образом, мы видим, что суммарно порядка 60% всех респондентов высказались за ужесточение существующих мер наказания для тех, кто садится за руль «под градусом», подвергая опасности жизни окружающих.

Комментирует руководитель пресс-службы агентства «АВТОСТАТ» Азат Тимерханов:

- Скажу честно: я тоже принял участие в этом опросе и проголосовал за ответ: «Поговорят и перестанут, не в первый раз». Постараюсь объяснить свой выбор.

Да, проблема пьяного вождения сегодня стоит очень остро. Один случай с известным артистом в прошлом году чего только стоит! А сколько их ежедневно происходит по стране? Поэтому, с одной стороны, принятие жестких мер в этом вопросе кажется вполне логичным. Но, с другой стороны, готовы ли те, кто такие инициативы предлагает, жестко им следовать?

А «наступление на личную свободу» – это смешно, на мой взгляд. Нарушил – получи по заслугам! Если сел пьяным за руль, то это уже общественная угроза. И тут уже не до личной свободы…

Потому-то предлагаемая инициатива видится мне неким «пробным шаром», чтобы узнать общественное мнение. И вряд ли она в обозримом будущем будет реализована. Но я все же надеюсь, что с каждым годом у нас будет все меньше таких автолюбителей, которые садятся за руль «под мухой». И тогда не надо будет рассуждать об алкозамках.

Комментирует юрист Сергей Смирнов:

- В целом идея установки алкозамков для тех, кто попался за рулем в нетрезвом виде, мне кажется, гораздо лучше, чем увеличение штрафа. Как показывает статистика, повторное управление в состоянии опьянения весьма распространенное правонарушение, то есть водителей не останавливают такие серьезные наказания, как уголовная ответственность и большой штраф. А алкозамок будет вообще препятствовать управлению автомобилем, то есть человек не сможет сесть за руль в пьяном виде и поехать.

Тут возникает много технических вопросов: будут ли это переносные алкозамки, должен ли проштрафившийся водитель всегда иметь его при себе вне зависимости от автомобиля или контроль будет налажен как-то еще. Но думаю, все технические проблемы можно решить через изменения действующего законодательства.