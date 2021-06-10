Как автовладельцы в России выбирают летние шины?

В рамках подготовки маркетингового отчета «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2021. Автомобильные шины: предпочтения автовладельцев (летние шины, третья волна)» специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили выяснить, на какие параметры обращают внимание российские автовладельцы, выбирая летние шины для своих легковых машин. Онлайн-опрос проводился в апреле 2021 года, в нем приняло участие более 3 тыс. респондентов.

Оказалось, что почти каждый второй (49%) из опрошенных самым главным при выборе шин считает оптимальное соотношение цены и качества. Этот аргумент респонденты поставили на первое место. На втором* месте оказались характеристики, гарантирующие колесам хорошее сцепление на сухой и мокрой дороге (отметили 45% респондентов), на третьем - цена (42%).

Примерно равное количество голосов получили такие параметры, как управляемость на мокрой дороге и износостойкость шин (около 40%). Фактически каждый третий участник исследования при выборе считает важным то, как они ведут себя при торможении. Торможение на мокрой поверхности учитывают 34%, тормозной путь в целом - 33%.

Делают ставку на надежность, на проверенные временем шины - более 30% респондентов. Чуть меньше, но вполне сопоставимое количество (30%) хотят быть уверены в качествах шин при вхождении в поворот. Замыкает ТОП-10 параметров, на которые обращают внимание россияне при покупке летних шин, - акустический комфорт (29% опрошенных).

В новом отчете, подготовленном экспертами, содержится подробная информация не только о параметрах шин, влияющих на выбор автовладельцев, но и оценка удовлетворенности используемых ими шин, планы на следующую покупку и много другой полезной для специалистов информации.

* Каждый респондент мог указать несколько ответов.