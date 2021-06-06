ТОП-10 автомобилей с пробегом в РФ в январе – апреле 2021 года | АВТОСТАТ

ТОП-10 автомобилей с пробегом в РФ в январе – апреле 2021 года

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ТОП-10 автомобилей с пробегом в РФ в январе – апреле 2021 года
Рынок легковых автомобилей с пробегом в России. Итоги 2020 года, тенденции и перспективы
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По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 4 месяца 2021 года объем российского рынка легковых автомобилей с пробегом составил почти 1,8 млн единиц, что на 23% больше, чем за январь – август 2020 года. При этом покупки подержанных машин иностранных брендов выросли на 24%, а отечественных марок – на 21%.

Лидером вторичного рынка среди российских моделей по-прежнему остается LADA Samara – за отчетный период ее результат составил 90,8 тыс. экземпляров. Это на 10% больше прошлогоднего показателя, что является минимальным приростом в рейтинге. Показатели вазовской «Классики» составили 61,8 тыс. автомобилей (+14%), а Priora разошлась тиражом в 58,2 тыс. экземпляров (+28%).

Эксперты отмечают, что абсолютно все модели российских марок показали положительную динамику на вторичном рынке по итогам 4 месяцев текущего года. При этом самый высокий рост продемонстрировала LADA Vesta – плюс 62%.

Среди иномарок наибольшим спросом в этот период пользовался Ford Focus, перепродажи которого составили 41,8 тыс. единиц (+23%). Вторую и третью строчку с сопоставимыми результатами занимают два «корейца» – KIA Rio (38,6 тыс. шт.; +33%) и Hyundai Solaris (38,3 тыс. шт.; +29%).

Как и среди отечественных брендов, здесь все модели также находятся «в плюсе». При этом самый высокий рост отмечен у Volkswagen Polo (+34%), а меньше всего выросли перепродажи у Toyota Corolla (+18%).

О том, как дальше будет развиваться вторичный рынок в стране, расскажут эксперты – на форуме автомобильного бизнеса «Автомобили с пробегом. Рынок, программы, инструменты», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 21 июля в Москве. Подробности и регистрация – здесь.

Источник: АВТОСТАТ

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