Владельцы электрокаров Tesla: каков их портрет?

Средний возраст владельцев Tesla в нашей стране – 43 года. К такому выводу пришли эксперты агентства «АВТОСТАТ» по результатам масштабного исследования, посвященного российским автовладельцам. Участие в нем принимали хозяева электромобилей, которые были куплены новыми в 2018 – 2020 годах.

Большинство из них (71%) составляют мужчины, и чаще всего их возраст близок к среднему значению по марке – 44 года. А вот среди женщин, на которых приходится остальные 29%, самую многочисленную группу составляют 40-летние автоледи.

Всего же на 1 января 2021 года парк автомобилей Tesla в России насчитывал 699 единиц. И хотя эта цифра все еще очень мала относительно других марок, темпы роста продаж электромобилей Tesla впечатляют. За 2 года, с 2018 по 2020-й, рынок новых автомобилей этой американской марки вырос в 4 раза – с 53 до 221 экземпляра.

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Графика: Дмитрий Лавренёв