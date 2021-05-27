Chery в России: почему растут продажи?

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» обнаружили интересную взаимосвязь между реализацией автомобилей Chery в России и отношением покупателей к самой марке: продажи растут на фоне улучшения ряда ключевых маркетинговых показателей.

Если рассматривать объемы реализации новых автомобилей Chery в нашей стране, то за последние 5 лет, по данным АЕБ, они увеличились в 2,4 раза: с 4758 штук в 2016 году до 11452 единиц в 2020-м. Причем за последний год рост составил +80%.

Вместе с тем, эксперты агентства в рамках подготовки ежегодных отчетов «АВТОСТАТ ОМНИБУС. Новые автомобили: мнения автовладельцев» выяснили, что за этот же период почти в 7 раз вырос показатель лояльности* к марке. Так, в 2016 году он составлял 2,9%, а теперь – 20%. Между тем, индекс NPS** с отрицательной отметки (-6,8%) взлетел до +31,4%. При этом оба показателя демонстрируют непрерывный ежегодный рост.

Индекс повторной покупки*** в 2016 – 2020 годах, по данным агентства «АВТОСТАТ», тоже увеличился – более чем на 11 процентных пунктов. Если 5 лет назад он был чуть ниже 60%, то сейчас превысил 70%.

Эксперты агентства отмечают, что одной из причин сложившейся тенденции стоит считать кардинальный пересмотр модельной линейки Chery в России – как раз в этот период компания сделала ставку только на кроссоверы. А поскольку сегмент SUV в последние несколько лет является крупнейшим на нашем рынке, то решение автопроизводителя нельзя не признать удачным.

Более того, если рассматривать итоги продаж за 4 месяца 2021 года, то среди китайских марок Chery поднялась уже на вторую позицию и буквально «наступает на пятки» лидеру. При этом кроссовер Chery Tiggo 7 Pro в модельном рейтинге автомобилей из КНР даже завоевывал звание бестселлера. А недавно в России стартовали продажи очередной новинки от Chery – кроссовера Tiggo 8 Pro. Поэтому позитивная тенденция для компании, скорее всего, продолжится.

* Лояльность к марке – доля владельцев, чей предыдущий автомобиль был той же марки, что и нынешний.

** Индекс NPS – это не столько оценка качественных характеристик товара и уровня удовлетворенности маркой, сколько оценка самой марки на перспективу и ее коммуникационной составляющей. Чем выше NPS марки, тем больше позитивной информации о ней транслируют потребители и тем больше положительной информации о ней получает рынок.

*** Готовы рассматривать к покупке автомобиль той же марки, которым владеют сейчас.

Графика: Дмитрий Лавренёв