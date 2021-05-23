Лидеры и аутсайдеры авторынка России в апреле 2021 года

В апреле 2021 года в нашей стране было продано более 162 тыс. новых легковых автомобилей и LCV, что на 288% больше, чем год назад (по данным АЕБ). Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», такой «взрывной» рост рынка объясняется эффектом низкой базы – именно в апреле прошлого года, на фоне развития пандемии коронавируса, в России были введены ограничительные меры, которые оказали сильнейшее негативное воздействие на авторынок.

В марочном рейтинге первенство по-прежнему удерживает отечественная LADA с долей рынка 23,4%. В прошлом месяце ее продажи выросли вчетверо (+304%) и составили 37 931 автомобиль. По-прежнему в тройку лидеров входят два корейских бренда – KIA (19 101 шт.; +341%) и Hyundai (15 483 шт.), причем последний в апреле показал рекордный в ТОП-10 рост (+538%).

Вполне ожидаемо, что на низкой базе прошлого периода, все 10 марок-лидеров находятся «в плюсе», при этом нижнюю границу прироста задал ГАЗ (+116%).

Самой продаваемой моделью в России остается LADA Granta – в прошлом месяце объем реализации этих автомобилей составил 14 050 экземпляров. Это в 4,6 раза больше, чем в апреле 2020-го. Следом идет еще одна отечественная модель – LADA Vesta. Ее результат – 11 178 проданных машин (+284%). Замыкает тройку лидеров корейская KIA Rio, тираж которой составил 6 996 автомобилей (+303%).

Абсолютно все модели в ТОП-20 в апреле показали положительную рыночную динамику. Лидером по этому показателю стал седан Hyundai Solaris, реализация которого выросла в 8,5 раза. В «аутсайдеры» попал универсал LADA Largus VP – его прирост рынка в 2,7 раза оказался минимальным в рейтинге.

Найти эти и другие автомобили – в салонах проверенных дилеров.

Графика: Дмитрий Лавренёв