Динамика российского авторынка в апреле 2021 года

В апреле 2021 года российский авторынок показал рекордный рост – почти в 4 раза, согласно данным АЕБ. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», он обусловлен низкой базой апреля 2020 года, когда в стране были введены меры по противодействию COVID-19.

На массовый сегмент рынка в прошлом месяце пришлось 89,2% от всего объема продаж новых автомобилей или 137,8 тыс. единиц. Это на 290% выше прошлогоднего уровня. При этом абсолютно все марки, представленные в этом сегменте, по итогам апреля оказались «в плюсе».

Самый сильный рост, более чем в 40 раз, отмечен у немецкого Opel. Следом идут еще два бренда, которые продемонстрировали более чем 10-кратное увеличение объемов продаж – китайский Chery (в 12,6 раза) и японский Mitsubishi (в 12,4 раза). Аутсайдером здесь стал китайский Lifan, нарастивший продажи «всего» на 18%.

В премиальном сегменте рынок увеличился в 3,5 раза до 16,6 тыс. автомобилей. Таким образом, на их долю пришлось 10,8%. Как и у массовых брендов, все марки тут показывают положительную динамику.

Лидером по росту стала японская марка Inifiniti – ее продажи выросли в 10,3 раза. Ненамного отстают от нее шведская Volvo и американский Cadillac, объем реализации которых вырос в 9,7 раза и 8 раз соответственно. Наименьший прирост в апреле отмечен у британского Jaguar – «всего» на 80%.

Найти автомобили этих брендов можно в салонах проверенных дилеров.

Графика: Дмитрий Лавренёв