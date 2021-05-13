На покупку каких автомобилей было потрачено больше всего денег в 1 квартале?

Ёмкость российского рынка новых легковых автомобилей в 1 квартале 2021 года составила 680,3 млрд рублей. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», это на 8,3% больше, чем в январе – марте прошлого года (628,4 млрд руб.).

В этот период больше всего денег было потрачено на покупку автомобилей KIA – 76,4 млрд рублей. На втором месте – продукция Toyota (68,6 млрд рублей). Сопоставимая ёмкость рынка (66,2 млрд руб.) у Mercedes-Benz, который занимает третью строчку нашего рейтинга.

Следом идет ещё один немецкий премиум-бренд – BMW (62 млрд руб.), а замыкает первую пятёрку отечественная LADA (61,2 млрд руб.).

Отметим, что у российском марки самый низкий показатель средневзвешенной цены в ТОП-10 – 748,3 тыс. руб. А самый высокий он у Mercedes-Benz – 6 136,7 тыс. руб.

В ТОП-10 марок по показателю ёмкости рынка также вошли: Hyundai (53,1 млрд руб.), Volkswagen (37,5 млрд руб.), Skoda (37,5 млрд руб.), Renault (32,7 млрд руб.) и Nissan (26,1 млрд руб.).

Эксперты отмечают, что в сравнении с прошлогодними результатами у большинства марок (6 из 10) ёмкость рынка увеличилась. Лучше всего это удалось премиальным «немцам» – BMW (+20,9%) и Mercedes-Benz (+24%). У четырёх марок этот показатель упал, а самый сильный такой спад отмечен у Nissan (-17,2%).

Как дальше будет складываться ситуация с финансовыми инструментами рынка? Об этом и многом другом рассказали эксперты в рамках ежегодного форума «FinAuto-2021», который агентство «АВТОСТАТ» провело 21 апреля. Видеозапись прошедшего мероприятия можно получить по ссылке.